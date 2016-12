Kompakt und praktisch: Mobile Arbeitsfläche von Carbon

Der multifunktionale Scherenbock CZ-151 von Carbon ist als Sonderzubehör für den professionellen Werkstatteinsatz bei der Lackschadenfreien Ausbeultechnik, für das Miracle-Reparaturkonzept und die Aluminiumreparatur erhältlich. Der in eingeklappten Zustand sehr kompakte, 100 cm breite Bock kann beidseitig stufenlos von 80 cm Höhe auf maximal 1,30 m und in Längsrichtung bis auf 138 cm ausgezogen werden. Der stabile Scherenbock ist die ideale Ergänzung für den Dellenprofi, Lackierer und Karosseriebauer. Als Ablagebock für Türen, Hauben und Glasscheiben – oder mit einer Platte versehen als mobile Arbeitsfläche, gehört der CZ-151 in jede Werkstatt.

Um die abgelegten Bauteile vor dem Verkratzen zu schützen, sind die Ablageflächen mit einer PE-Hartschaumeinlage versehen. Das auf Leichtlaufrollen mit Bremse fahrbare Gestell ist komplett pulverbeschichtet und trägt problemlos Lasten bis zu 250 kg. Der qualitativ hochwertige Scherenbock von Carbon wird komplett in Deutschland gefertigt.

Machen Sie mit und gewinnen Sie diese praktische Arbeitshilfe von Carbon!

Carbon GmbH

Haldenhöfe 3

78253 Eigeltingen

www.carbon.ag

