Heute zu gewinnen: der Helm des Weltmeisters!

Helme sind in der Formel 1 lebensnotwendig. Gemäß der Richtlinien der Formel 1 müssen sie hohe Belastungen und Temperaturen bis 900 Grad aushalten. Zudem ist der Helm des F1-Piloten der einzig sichtbare Teil des Fahrers, wenn er im Cockpit seines Rennwagens sitzt, und der einzige zugelassene Bereich, um individuelle Designvorstellungen des Fahrers umzusetzen. Seit 27 Jahren widmet sich Helm-Designer Jens Munser dieser Aufgabe. Heute gehören er und sein Team weltweit zu den absoluten Top-Adressen, wenn es um Design und Lackierung von Formel-1-Helmen geht. Den aktuellen Helm des MERCEDES AMG PETRONAS Formel-1-Weltmeisters Nico Rosberg hat Jens Munser mit dem Spies Hecker Hi-TEC Performance System gestaltet.

Jedes Gramm zählt

„Der Lackaufbau eines Helms unterscheidet sich deutlich von einer Pkw-Lackierung“, beschreibt Jens Munser die Herausforderung und ergänzt: „Als erstes werden die grafischen Elemente am Computer gestaltet und anschließend auf Schablonen übertragen. Vor der eigentlichen Lackierung wird zusätzlich eine feuerfeste Grundierung aufgetragen.“ Als Basislack setzt Jens Munser den Spies Hecker Permahyd Basislack Hi-TEC 480 ein. Besondere Effekte werden durch Blattgold, Glitzer-Flakes oder mit Transferdrucken erzielt. Auch beim Klarlack vertraut der Designer der Kölner Reparaturlackmarke. Hierbei kommen der schnell trocknende Permasolid HS Speed Klarlack 8800 oder der produktive Permasolid HS Klarlack 8035 zum Einsatz. Über mehrere Lackschichten, die insgesamt 50 Gramm Gewicht nicht übersteigen dürfen, entsteht in acht bis 20 Stunden das unverwechselbare Helm-Design.

Weitere Informationen über Spies Hecker – offizieller Teamausstatter des MERCEDES AMG Petronas Formula OneTM Team gibt es auf www.spieshecker.com/F1speed und auf www.facebook.com/spieshecker.

Zu gewinnen gibt es heute eine echte Rarität: Einen von Helm-Designer Jens Munser originaltreu gestalteten MERCEDES AMG Petronas Formula One-Helm von Nico Rosberg im Maßstab 1:2.

Spies Hecker GmbH

50858 Köln

www.spieshecker.de