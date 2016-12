Einfach galaktisch: DeVilbiss präsentiert Sondermodell im Weltraum-Design

Die GTi Pro LITE Nebula ist die neueste Spritzpistole von DeVilbiss. Sie zeichnet sich durch das weltbekannte, ergonomische Design, den geschmiedeten Aluminiumkörper und das spektakuläre Sternennebel-Design aus. Die Nebula basiert auf der GTi Pro LITE. Die Pistole sieht nicht nur gut aus, sondern garantiert dank dem einzigartigen „Intelligent Atomisation Concept“ von DeVilbiss laut Hersteller eine „interstellare“ Performance. Die Nebula gewährleistet einzigartige Oberflächenqualität mit allen professionellen Beschichtungsmaterialien. Besonders bei wasserbasierten Basislacken sorgt sie für eine exzellente Partikelverteilung und eine erstklassige Farbgenauigkeit. Das rückschlagarme Luftventil ist weltweit als Industriestandard anerkannt und erfüllt die Anforderungen professioneller Lackierer an eine leichte Abzugssteuerung.

Bei der Nebula kommen technologisch herausragende Materialien zum Einsatz. Kunden können auswählen zwischen der HV30 als HVLP-Luftkappe oder den T110, TE10 und TE20 High Efficiency Luftkappen für Basis- und Klarlacke. Farbdüsengröße sind in den Größen: 1,2, 1,3 oder 1,4 mm verfügbar. Die Nebula ist als Standard GTi Pro LITE oder als Volldigital-Version mit dem

neuesten Pro Pod-Digitalmanometer lieferbar. Das komplette Refinishing-Set beinhaltet: Spritzpistole mit 1,3 mm Farbdüse, Fließbecher und Farbfilter, 4 farbige Kennzeichnungsringe, Torx/Schraubenschlüssel sowie Pistolenschlüssel und Reinigungsbürste. Ergänzend sind Zusatzdüsen je nach Wahl in der Größe 1,2 oder 1,4 mm enthalten.

Für unseren Adventskalender stellt DeVilbiss ein GTi Pro LITE Nebula-Refinishing-Set. Gewinnen Sie diese Pistole und erzielen Sie „kometenhafte“ Ergebnisse!

Finishing Brands Germany GmbH

Justus-von-Liebig-Straße 31

D-63128 Dietzenbach

www.devilbisseu.com

