Die Schloß Dyck-Classic Days: ein Klassiker- und Motorfestival mit Charme

Die Classic Days haben sich seit dem Start 2005 zu einem Mega-Event der Klassiker-Szene entwickelt. Immer mehr Oldtimer-Freunde und -Kenner, aus ganz Europa, zieht es zu diesem spektakulären Stelldichein in die eindrucksvolle Schloss- und Park-Kulisse nach Jüchen – in die Nähe von Düsseldorf. Die große Gartenparty mit Picknick, Jazz-Musik, Zeitreise und vielen stimmungsvollen Momenten entführt die Besucher in die ganze Welt der Klassiker. Das PPG-Team ist seit sieben Jahren vor Ort vertreten und bietet seinen Besuchern mit dem PPG-Stand eine echte Wohlfühloase inmitten des quirligen Festivals.

Der Gewinner oder die Gewinnerin unserer heutigen Aktion plus Begleitung ist vom 4. bis 5. August 2017 dabei, wenn es wieder heißt: „Gentlemen… start your engines! Welcome to Dyck Castle!“ Ein Doppelzimmer im Courtyard by Marriott-Hotel im Düsseldorf Medienhafen ist bereits für Sie reserviert. Sie erhalten rechtzeitig vor Termin die Reservierungsbestätigung des Hotels sowie die VIP-Pässe und den VIP-Parkschein für die Classic Days.

Das PPG-Team freut sich, die Gewinner bei diesem spektakulären Event begrüßen zu dürfen.

Machen Sie mit, besuchen Sie die Schloß Dyck-Classic Days 2017 – als VIP-Gast von PPG!

PPG Deutschland

Düsseldorferstr. 80

40721 Hilden

http://de.ppgrefinish.com/de

Gewinnspiel

Füllen Sie bitte die folgenden Felder aus, um am Lackiererblatt-Gewinnspiel teilzunehmen.

Nennen Sie uns hierzu bitte Ihre Kontaktdaten, damit wir Sie im Falle eines Gewinns* benachrichtigen können.