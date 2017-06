Lernen, wie man gute Bilder macht

Im Tagesworkshop von AkzoNobel lernen Sie alles rund um die digitale Unfallschaden-Fotografie. Sie erfahren, wie Sie die Funktionen einer Digitalkamera richtig nutzen und Schäden an Fahrzeugen optimal fotografieren. Darüber hinaus wird Ihnen gezeigt, wie Sie schnell und einfach die nötigsten Bildbearbeitungen selbst vornehmen können. Mit diesem Wissen haben Sie das Rüstzeug für die eigenständige Unfallschaden-Fotografie. Der Tagesworkshop „Digitale Unfallschaden-Fotografie“ findet an mehreren Terminen in unterschiedlichen Schulungsstätten, meist K + L-Betrieben statt. Welcher Workshop wann besucht wird, kann individuell vereinbart werden.

Weitere Informationen: www.akzonobel.com

AkzoNobel hat uns zur Verlosung unter unseren Titelbild-Votern einen Seminar-Startplatz zur Verfügung gestellt.

Gute Beleuchtung sorgt für gute Fotos

Gute Fotos gibt es nur bei gutem Licht! Bei schwierigen Lichtverhältnissen hilft die Sunny-01 Tageslichtlampe von B-TEC Systems. Die Lampe steht auf einem fahrbaren Stativ, ist horizontal und vertikal verstellbar und mit einem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet. Die Lampenfelder sind einzeln schwenkbar, und die robusten Strahlergehäuse absorbieren Stöße. Natürlich eignet sich die zwei mal 49 Watt starke Lampe auch perfekt zur Farbtonerkennung.

Weitere Informationen: www.btecsystems.com





Die B-TEC-GmbH hat uns eine Sunny-01 für unser Titelbild-Gewinnspiel zur Verfügung gestellt.

Klare Struktur, aussagefähige Fotos!

Nichts ist schwieriger als Unregelmäßigkeiten im glänzenden Lack zu fotografieren. Um Dellen und andere Defekte besser erkennen und bei Bedarf fotografieren zu können, bietet das auf Hagelschäden spezialisierte HPI-Zentrum den so genannten Dellenreflektor an. Durch die Streifen, die sich auf der Karosserie spiegeln, sind Dellen in der Außenhaut eindeutig und mit weniger Aufwand als bisher zu erkennen.

Weitere Informationen: www.hpi-zentrum.de





Das HPI-Zentrum hat uns für unseren Titelbild-Wettbewerb fünf Dellenreflektoren zur Verfügung gestellt.

Fotografie in Branchensoftware einbinden

Ganz smart zu mehr Produktivität: mit dem KSR-MobileWorker erledigen Sie Ihren Job, unter anderem die Schadenfotografie und -dokumentation, noch schneller, noch sicherer und ziemlich unkompliziert – direkt am Ort des Geschehens auf Tablet oder Smartphone! Schaffen Sie mehr Rentabilität durch kurze Wege, durch weniger Fehler & Medienbrüche und durch innovative Webtechnologie.

Mehr Informationen: mobil.ksredv.de







Um Ihre Fotos im Schadendialog besser nutzen zu können, stellt die KSR-EDV-Ingenieurbüro GmbH ein Samsung Tab A6 zur Verfügung.

Mehr Action in HD-Qualität

Die multifunktionale HD Action Camera von SATA hält alles fest, was Sie zu Lande, zu Wasser und in der Luft erleben. Die SATA Action Camera glänzt mit ihrer umfangreichen Ausstattung und hochwertigen Qualität. Übersichtlicher 2.0 inch LCD-Bildschirm, 140°-Weitwinkel-Objektiv, HD-Qualität mit 1080p (1920*1080), Akku-Laufzeit bis zu 90 Minuten, eingebautes Mikrofon und Lautsprecher für die Tonwiedergabe. Sie kann mit Hilfe der mitgelieferten Halterungen und Bänder z. B. an Fahrradhelmen, Lenkern, Kleidung, Gurten und Gürteln oder auf Flächen befestigt werden.

Mehr Informationen: www.sata.com

SATA hat uns zehn Action Cameras für unser Titelbild-Gewinnspiel zur Verfügung gestellt.

