„Herzliche Gratulation an Chefredakteur Michael Rehm und das Lackiererblatt im Namen der Bundesfachgruppe Fahrzeuglackierer. Das Lackiererblatt hat unserer Branche in all den Jahren stets die jeweils aktuellen Trends im Markt und bei den Produkten anschaulich vor Augen geführt. Unsere Kollegen konnten die Informationen im Lackiererblatt immer sehr gut in persönliche, auf den Betrieb ausgerichtete Entscheidungen einbinden.“ Paul Kehle, Vorsitzender der Bundesfachgruppe Fahrzeuglackierer

„25 Jahre Lackiererblatt – das bedeutet 25 Jahre Lackkompetenz in Schrift und Bild,

Monat für Monat. Und für Spies Hecker: 25 Jahre langTop-Zusammenarbeit mit einem der führenden Fachmagazine unserer Branche! Wir wünschen alles Gute und freuen uns auf die nächsten 25 Jahre!“ Bianca Leffelsend, Marketingleiterin Spies Hecker GmbH



„Als Kanal zu unserem Werkstattnetz haben wir das Lackiererblatt in den letzten Jahren immer gerne genutzt. Unsere Erfahrung zeigt, dass die Betriebe das Lackiererblatt viel und gerne lesen. Wir freuen uns über das 25-jährige Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch!!!“ Matthew Whittall, Vorstandsvorsitzender Innovation Group

„Das Lackiererblatt ist ein respektierter Meinungsmacher unserer Branche. In Zeiten der multimedialen Informationsflut ist es wichtig zu wissen, welches die richtigen Informationsquellen sind. Das Lackiererblatt ist hier immer ganz vorne mit dabei. Wir freuen uns daher auf die nächsten 25 Jahre seriöser Berichterstattung.“ Clemens Bierig, BASF Coatings GmbH, Leiter Reparaturlacke Deutschland

„Herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren Lackiererblatt! Unseren Dank für die langjährige Zusammenarbeit verbinden wir mit den besten Wünschen für den weiteren Erfolg des renommierten Fachmagazins.“ Viktor Richtsfeld, Vertriebsleitung WOLF Anlagen-Technik

„Mit dem Lackiererblatt verbinden wir Michael Rehm –und zu der langjährigen Zusammenarbeit mit ihm lässt sich sagen: Wir schätzen nicht nur seine redaktionelle Arbeit, die er für uns und die Branche mit vollem Einsatz leistet, sondern heißen ihn auch als Mensch, immer wieder gern bei uns willkommen. Wir gratulieren dem Lackiererblatt ganz herzlich zum 25-jährigen Jubiläum und freuen uns auf die nächsten 25 gemeinsamen Jahre!“ Benjamin Burkard, VR Premium Sales Manager AkzoNobel DACH

„Informationen, Markttrends, Neuigkeiten und aktuelles Lackiererwissen – genau das verkörpert das Lackiererblatt. Dabei besticht es trotz des jugendlichen Alters von 25 Jahren nach wie vor durch seine Marktnähe, gute und fundierte Marktbeiträge sowie durch seine Agilität. Eine Bereicherung für unsere bunte Lackiererwelt! PPG und NEXA AUTOCOLOR wünschen dem gesamten Team des Lackiererblattes weiterhin viel Erfolg und eine Fortsetzung des bisherigen Spirits. Wir freuen uns auf weitere großartige Jahre der Zusammenarbeit mit dem Lackierblatt.“ Jochen Kleemann, National Sales Director PPG

„All die Jahre ein farbenfrohes Fachmagazin. Hut ab! Sauber recherchierte Beiträge, aktuelle Themen, gute Gestaltung und eine Redaktion, die mit den Entwicklungen in der Lackbranche immer auf Augenhöhe war. Die Lackiererfachschule in Lahr sagt „Danke“ für die verlässliche Zusammenarbeit und freut sich auf die nächsten 25 Jahre.“ Thomas Wulff, Lackiererfachschule Lahr

„Das Lackiererblatt ist durch seine qualifizierte Berichterstattung in unserer Branche unverzichtbar. Weiter so.“ Tiemo Sehon, SEHON Innovative Lackieranlagen GmbH

„Wir gratulieren zu 25 Jahren Lackiererblatt. Eine langjährige und zuverlässige Partnerschaft verbindet die SATA mit der Konradin Mediengruppe

und insbesondere mit den dort handelnden Personen im Umfeld der Fahrzeuglackierung. Branchenkenntnis, Sachverstand und Themen, die den Lackierer erreichen – das ist Journalismus des Lackiererblatts. Für die jahrelange Zusammenarbeit möchten wir uns bedanken und freuen uns auf eine gute partnerschaftliche Zukunft.“ Albrecht Kruse, Geschäftsführer SATA

„25 Jahre – also Silberhochzeit! So lange also schon begleiten wir uns im Markt – jeder auf seinem Posten und beide innovativ, frisch und immer mit neuen Ideen – das macht Spaß und ist eine gute Basis für die weitere Partnerschaft auf dem Weg zur Goldhochzeit. Glückwunsch!“ Stefan Dornieden, 3M General Sales- & Marketing Manager Automotive Aftermarket DACH

„25 Jahre Lackiererblatt – eine Erfolgsgeschichte, eng verbunden mit dem Namen Michael Rehm und seinem stetigen Blick über den Tellerrand unserer Branche hinaus. Und selbst ein wenig stolz, diese Entwicklung von Beginn an mit begleitet zu haben. Macht bitte weiter so!“ Bernd Hoffmann, Vertriebsleiter Atontec International AG

„Zum 25-jährigen Bestehen des Lackiererblatt gratuliere ich Ihnen sehr herzlich im Namen des gesamten Carsystem Teams. Für uns ist das Lackiererblatt durch seine kontinuierliche Berichterstattung seit vielen Jahren ein starker und verlässlicher Partner im Fahrzeugreparaturmarkt. Durch die gute, interessante und leicht zu verstehende Mischung aus aktueller Berichterstattung, redaktionellen Beiträgen und interessanten Informationen profitiert auch unsere Marke Carsystem mit seiner Ausrichtung und seinem Image sehr stark von Ihrem Fachmagazin. Wir möchten uns bei Ihnen für die jahrelange Zusammenarbeit bedanken und freuen uns auf die Fortsetzung und weitere Intensivierung unserer Beziehung. Wir wünschen dem Lackiererblatt für die Zukunft alles Gute, bleiben Sie am „Ball“ bei allen wichtigen Themen rund um unsere Branche.“ Thomas Weppner, Director BU Carsystem Automotive

„Herzlichen Glückwunsch zum 25-jährigen Jubiläum! Der BVdP bedankt sich besonders bei Michael Rehm für die gute und konstruktive Zusammenarbeit! Wir hoffen, dass wir noch viele gemeinsame Gespräche in dem urbayerischen Ambiente der Klosterbrauerei Reutberg (nahe Bad Tölz) führen können!“ Im Namen des gesamten Vorstands und BVdP Team: Robert Paintinger, Geschäftsführer

„Egal ob 60 Jahre alt, ein Vierteljahrhundert oder neue Fahrzeuge. Voraussetzung für Top-Qualität ist ein aktueller Wissensstand. Informatives aus Michael Rehms Feder gehört daher zur Pflichtlektüre für den Profi. Gratulation aus Wuppertal!“ Ulrich Diederichs, Leiter Kommunikation Standox Deutschland

„Dieses Jahr feiern wir 25 Jahre Lackiererblatt und im nächsten die 25. Automechanika Frankfurt. Wir beide haben den Anspruch, Werkstätten zu informieren und voranzubringen – als fester Bestandteil der Branche. Passend zum Jubiläum werfen wir 2018 einen Blick in die Vergangenheit, direkt auf einen attraktiven Zukunftsmarkt: Mit dem Business rund um Old- und Youngtimer, das zur nächsten Automechanika Frankfurt ein zusätzliches Thema sein wird.“ Olaf Mußhoff, Leiter der Automechanika Frankfurt